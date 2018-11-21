КИЕВ, 21 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу "Газпрома" на взыскание украинским Антимонопольным комитетом с российской компании 172 миллиардов гривен (около 6,2 миллиарда долларов по курсу Нацбанка) штрафа, соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009–2015 годах на 86 миллиардов гривен, а позднее получил решение киевского суда на принудительное взыскание вместе с пенями за просрочку 172 миллиардов гривен. Украина начала его в июне 2017 года, с тех пор взыскав с "Газпрома" примерно 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов) за счет активов в стране, в том числе дивидендов от украинского "Газтранзита".

"Кассационную жалобу публичного акционерного общества "Газпром" оставить без удовлетворения, а решение хозяйственного суда города Киева от 19.06.2018 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30.08.2018 года по делу № 910/18299/16 — без изменений. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", — говорится в постановлении.

"Газпром", не ведущий предпринимательской деятельности на территории Украины, не признает правомерность штрафа, однако в украинских судах оспорить ни сам штраф, ни его принудительное взыскание не удалось. В итоге "Газпром" в марте заявил, что считает нарушением своих прав действия Киева по взысканию денежных средств с компании, в связи с чем направил Украине уведомление о нарушении ею обязательств по защите инвестиций и готовит иск в международный арбитраж. Как уточнили РИА Новости в компании, уведомление было направлено еще в июле 2017 года.