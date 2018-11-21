МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Аргентинская нефтегазовая госкорпорация YPF начнет производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с месторождения в формации Vaca Muerta во втором квартале 2019 года на плавучем СПГ-заводе бельгийской компании Exmar, занимающейся морскими энергопоставками, говорится в релизе последней.

"Бельгийская Exmar и аргентинская YPF объявляют о подписании десятилетнего соглашения о размещении установки сжижения природного газа на базе плавучего СПГ-завода Exmar, который в настоящее время известен как Caribbean FLNG. Он будет производить и экспортировать СПГ из формации Vaca Muerta в бассейне "Неукен" в Аргентине", — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что проект знаменует вступление Аргентины в клуб глобальных стран-экспортеров СПГ. Страна на первоначальном этапе планирует экспортировать на зарубежные рынки 500 тысяч тонн СПГ в год.

Caribbean FLNG будет переименован в Tango FLNG. Ожидается, что в течение десяти лет он будет экспортировать по восемь партий СПГ ежегодно.

Формация Vaca Muerta, расположенная в провинции Неукен, была открыта в 2011 году, обладает одними из крупнейших в мире запасов сланцевых углеводородов. По данным минэнерго США, ее запасы составляют 308 триллионов кубических футов газа и 16,2 миллиарда баррелей нефти.

YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales, "Казённые нефтяные месторождения") — аргентинская нефтегазовая компания, контролируемая правительством Аргентины. С 1999 по 2012 год контролировалась испанской Repsol.