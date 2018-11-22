МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Поставки газа в рамках проекта "Турецкий поток" могут пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, сообщает газета "Коммерсант".

"Из опубликованных в октябре-ноябре материалов газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что "Газпром" выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через эти страны", — пишет газета.

По ее информации, процедура бронирования мощностей предусмотрена законодательством и нужна для строительства газопроводов. Оператор предлагает участникам купить будущие мощности, которые будет должен построить в срок после завершения аукциона.

Операторы Болгарии собираются провести аукцион в декабре, операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет, уточняет "Коммерсант".

По словам его источников, "Газпром" собирается забронировать все предложенные мощности. В компании отказались от комментариев. Такую же процедуру "Газпром" использовал для бронирования мощностей для продолжений газопровода "Северный поток-2" в Германии, Чехии и Словакии.

"Участие в open season означает, что "Газпром" полностью соблюдает требования ЕС и нормы Третьего энергопакета, с этой точки зрения придраться к продолжению "Турецкого потока" будет очень сложно",— цитирует "Коммерсант" Марию Белову из Vygon Consulting.

Она прогнозирует возможное политическое давление со стороны США, где в последние месяцы предлагалось наложить санкции на все "российские" экспортные трубопроводы. Также, по мнению Беловой, возможности "соблюдать тишину" уже исчерпаны, учитывая, что до официального ввода газопровода остался всего год.

Во вторник глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский сообщил в интервью "24 каналу", что после запуска "Турецкого потока" прокачка российского газа через Украину уменьшится примерно на 12-13 миллиардов кубометров газа в год, а в случае строительства второй нитки — еще сильнее. В связи с этим эксперт призвал приложить усилия против строительства хотя бы второй нитки, в качестве одной из мер предложив привлекать иностранцев, в первую очередь итальянцев, к управлению украинской ГТС.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.