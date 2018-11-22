МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль МОЭСК по МСФО за девять месяцев 2018 года увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 миллиардов рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка компании составила 113,7 миллиарда рублей, увеличившись на 7% в годовом выражении. Операционная прибыль составила 11,6 миллиарда рублей, показав рост на 17%.

МОЭСК (входит в "Россети") — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Основные виды деятельности — оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и области.