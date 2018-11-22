МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Доходность поставок нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках сбалансировалась в середине ноября, помогли цены на нефть и рост продаж "Роснефти" и "Газпрома" на бирже, сообщил журналистам заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"В начале ноября, с 7 по 14, очень хорошо участвовали в торгах все компании, включая" Роснефть", "Газпром"", — отметил Голомолзин.

"В том числе благодаря этому и с учетом изменения внешней экономической конъюнктуры цены на внутреннем рынке снижались и в середине ноября пришли в состояние сбалансированности внутреннего и внешнего рынка и по всем сегментам внутреннего рынка", — отметил он.