МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" написала в ФАС письмо о своем неучастии в биржевых торгах топливом, где выразила претензии к трейдерам, сообщил журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Есть письмо от "Роснефти" в наш адрес, где компания информирует о том, что положено в основу ее действий (по приостановке компанией торгов на бирже — ред.)", — сказал Голомолзин.

"Они предъявляют претензии к трейдерам, считая, что трейдеры создают условия для нерыночного ценообразования. Это одна из претензий, о которой они говорят", — добавил он, отвечая на вопрос как "Роснефть" поясняет свои действия на бирже.

"Роснефть", крупнейший производитель топлива в России, не осуществляла продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже 15 и 16 ноября, а в понедельник возобновила участие в биржевых торгах нефтепродуктами путем совершения адресных сделок.