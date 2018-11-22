МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Несмотря на договоренности между нефтепроизводителями и государством, достигнутые в конце октября, "бензиновая тема" пока далеко не исчерпана. По словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, решение властей и нефтяников о заморозке цен делает независимые АЗС убыточными. В результате они могут просто закрыться.

Согласно договоренности, максимальная маржинальность независимого сектора установлена на уровне 4%, однако этого недостаточно, считает Баженов. В среднем по стране маржинальность до 31 марта 2019 года, когда закончится срок действия соглашения, составит 1,7 рубля за литр.

"При суточной реализации в 10 тысяч литров операционные затраты АЗС составляют порядка 3 рублей на литр, и это минимальные операционные затраты. Мы не говорим ни о какой маржинальной наценке, связанной с получением прибыли, развитием бизнеса. Это минимальные операционные затраты", — пояснил он.

Именно такая наценка – не меньше 3 рублей за литр – необходима независимым АЗС, чтобы выживать. При этом независимые АЗС устроила бы и цена в 30 рублей за литр бензина, добавил Баженов.

ВЫДАВИТЬ С РЫНКА

О причинах такой ситуации эксперты говорили неоднократно. При текущей рыночной конъюнктуре нефтяным компаниям гораздо выгоднее продавать нефть за рубеж, получая доход в валюте, нежели торговать на внутреннем рынке. Власти не могут этого допустить, поскольку иначе возник бы дефицит нефти и топлива внутри страны.

Нефтяные корпорации попытались компенсировать миллиардные убытки подъемом цен на внутреннем рынке, однако власти, дабы не допустить социальной напряженности, пригрозили повышением пошлин до заградительного уровня.

"Выход, который остается – менять внутренний рынок. При сохраняющемся спросе на топливо и действующем предложении деятельность АЗС невыгодна. Ситуацию поправит резкий рост спроса на бензин или сокращение предложения – точек АЗС", — констатирует руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель.

Поскольку на спрос вертикально интегрированные компании (ВИНК) повлиять не могут, им остается вытеснить с рынка конкурентов в лице средних и мелких игроков. Для этого необходимо просто держать стоимость бензина на минимуме, и деятельность конкурентов станет нерентабельной. Сокращение АЗС приведет к увеличению прибыли у оставшихся за счет роста продаж даже без резкого повышения цен. Поэтому тем, кто выживет в этой ситуации, в будущем будет проще, уверена эксперт.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

В конечном итоге независимые розничные продавцы топлива действительно могут уйти с рынка, поскольку конкурентная среда складывается не в их пользу, уверены эксперты.

"АЗС крупных компаний могут некоторое время работать на пределе рентабельности или даже в убыток, который все равно будет покрыт материнскими структурами. А независимые полностью зависят от оптовых цен на топливо, они и являются "слабым звеном" в ситуации с регулированием цен на бензин", — рассуждает стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Кроме того, традиционно АЗС от ВИНКов имеют дополнительный заработок за счет продажи сторонней продукции, например, в магазинах при заправках. Независимые АЗС редко пользуются такой возможностью. Между тем, она может принести немалые деньги. Так, англо-голландская Shell, которая в РФ относится к сегменту независимых АЗС с 300 заправками по стране, намерена к 2025 году довести долю нетопливных доходов от розничной торговли до 50% с текущих 32%.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все независимые игроки являются "без вины виноватыми", отметил Егоров. Не секрет, что определенное влияние на такие сети оказывает криминалитет. В тех регионах, где крупных сетей нет, мелкие и средние сети чувствуют себя вольготно, и вопросы по ценам и качеству топлива неизбежны.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ УХОД

В любом случае, уход с рынка независимых АЗС непременно отразится, в первую очередь, на покупателях, рассуждает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

"Зачастую подобные заправки находились в местах с небольшой проходимостью вдали от крупных дорог. Таким образом, автолюбителям из малых населенных пунктов придется тратить больше времени на пополнение запасов топлива", — привел он пример.

Не исключают эксперты и подорожания бензина после того, как срок действия договоренности нефтяников с правительством закончится. Под флагом государственных корпораций регулирование рынка упрощается, но цены растут, ведь их устанавливают сами монополисты без оглядки на конкурентов, отметил руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов.

"В условиях госрегулирования экономики с российским пониманием "рыночных" механизмов мы явно будем далеки от здоровой рыночной конкуренции, развития, и, естественно, низких или хотя бы рыночных цен на что угодно, в том числе на бензин", — считает он.

Остается лишь надеяться, что подорожание не выйдет за рамки среднегодовой инфляции, как и было определено в соглашении, резюмируют эксперты.