МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. OMV Petrom, румынская "дочка" австрийской компании OMV, сообщила об открытии газового месторождения на юго-западе Румынии, следует из сообщения компании.

Месторождение расположено в непосредственной близости от существующей инфраструктуры действующего газового месторождения Маму в исторической области Олтения.

OMV Petrom добавила, что инвестировала 10 миллионов евро (11,4 миллиона долларов) в бурение скважины. Первоначальный объем добычи составит более 190 тысяч кубометров газа в сутки.

По словам одного из директоров компании Питера Цайлингера (Peter Zeilinger), которые приводятся в пресс-релизе, компания продолжит инвестировать в разработку новых месторождений в Румынии.

"В первые 10 месяцев текущего года мы увеличили размер инвестиций на более, чем 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — сообщил Цайлингер.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.