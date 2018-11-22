МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Французская Total подписала соглашение с бразильской Grupo Zema о покупке ряда активов группы в секторе розничной торговли топливом, сообщила компания.

Total станет владельцем Zema Petroleo, Zema Diesel и Zema Importacao. В пресс-релизе отмечается, что Zema Petroleo управляет сетью 280 автозаправочных станций и хранилищ нефтепродуктов и биоэтанола в центрально-западном регионе Бразилии.

Сумма сделки не раскрывается.

Total добавила, что планирует расширяться в этом секторе в Бразилии и надеется удвоить количество АЗС в течение пяти лет, в частности в юго-восточной и центрально-западной частях страны.

Ребрендинг купленных АЗС начнется в 2019 году, добавляет Total.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Работает на американском газовом рынке в течение 25 лет. За первые три квартала года компания нарастила консолидированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, до 10,37 миллиарда долларов. В Бразилии Total работает в течение 30 лет — в секторах разведки и добычи, газа, смазочных масел, нефтехимикатов и возобновляемых источников энергии.