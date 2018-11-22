МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Порядка 60 регионов готовы довести долю частных АЗС до 90%, следует из материалов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, — именно такой минимальный порог частного бизнеса в сфере розничных продаж бензина был установлен по итогам заседания государственного совета по развитию конкуренции, который прошел в апреле.

Тогда, на госсовете, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство предлагает установить минимальные пороги для частного бизнеса в различных отраслях в регионах. Впоследствии это предложение было утверждено. Всего ведомство разработало 41 показатель, из которых каждый регион до 1 декабря должен выбрать 80%, основываясь на своей специфике. Как объяснял Артемьев, это сделано потому, что из-за климатических и географических особенностей региона не каждый из них сможет развивать конкуренцию, например, в портовом секторе.

По итогам госсовета были определены ключевые показатели частного бизнеса для каждой отрасли. По предварительным данным, развивать конкуренцию в секторе "розничный рынок нефтепродуктов" решили 60 регионов, в том числе Ленинградская, Воронежская и Волгоградская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский и Приморский края, Татарстан, Дагестан, Санкт-Петербург, Москва.

Примечательно, что в качестве планируемых показателей некоторые регионы поставили 100%. Как пояснили РИА Новости в ФАС, планируемые значения — это тот ключевой показатель, который каждый регион определил для себя к достижению к 2022 году. Он не может быть меньше ключевого показателя, установленного по итогам госсовета. Таким образом, устанавливая показатель на уровне 100%, регионы обязуются сделать сектор к 1 января 2022 года полностью частным.

Согласно приказу ФАС "Об утверждении методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации", государственными считаются те предприятия, доля государства в которых составляет более 50%. Таким образом, под это определение попадают, например, АЗС "Роснефти". С другой стороны, как ранее сообщали в Независимом топливном союзе, по количеству АЗС независимые компании на рынке России занимают долю около 60%, однако на них приходится лишь около 30% продаж топлива.

Окончательно каждый регион должен определить для себя ключевые и плановые показатели к 1 декабря. На данный момент часть планов уже имеют статус "согласовано", в то время как другая часть находится на согласовании с ФАС. "До 1 декабря субъектам РФ необходимо разработать и согласовать с ФАС России ключевые показатели, это означает, что таблицы изменятся на статус "согласовано", — уточнили РИА Новости в антимонопольной службе.