МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Общая рыночная капитализация бумаг Сбербанка (привилегированных и обыкновенных акций) вновь превысила капитализацию акций "Роснефти", удерживавшей первенство по этому показателю с 7 августа, следует из динамики торгов Московской биржи.

По итогам торгов четверга общая рыночная капитализация привилегированных и обыкновенных акций Сбербанка превысила 4,477 миллиарда рублей, а "Роснефти" — составила почти 4,357 миллиарда.

К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка выросли на 0,52%, его обыкновенные акции — на 0,96%, акции "Роснефти" снизились на 0,18%.

Сбербанк 15 ноября уже догонял "Роснефть" по капитализации, которая тогда также опустилась ниже 5 триллионов рублей.

"Роснефть", в свою очередь, 4 ноября поставила рекорд по капитализации, которая достигла в этот день 5,541 триллиона рублей. Однако снижение нефтяных котировок привело к коррекции вниз цены акций компании.