МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" подала исковое заявление к брокеру "Солид-товарные рынки" с суммой исковых требований на 36,562 миллиона рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В четверг, 22 ноября, заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин сообщал журналистам, что "Роснефть" написала в службу письмо о своем неучастии в биржевых торгах топливом, где выразила претензии к трейдерам. Претензии компании заключались в частности в том, что трейдеры создают условия для нерыночного ценообразования, отмечал Голомолзин.

Ранее в ноябре "Роснефть" также называла недопустимым, чтобы перекупщики пользовались тем, что вертикально-интегрированные нефтяные компании РФ взяли на себя дополнительные обязательства по обеспечению рынка топлива. Компания, в частности, отмечала, что непрозрачная структура ряда биржевых сделок позволяет не раскрывать информацию о них, чем и пользуются недобросовестные участники рынка.

Компания также указывала, что доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80%. При этом, как отмечала "Роснефть", отдельные компании, например, "Солид-товарные рынки" и аффилированные с ней структуры, созданные бывшим сотрудником биржи, получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах.

Компания АО "Солид-товарные рынки", согласно данным на ее сайте, создана в 2009 году. Компания называет себя одним из крупнейших брокеров, предоставляющих услуги на биржевом и внебиржевом российском рынке нефтепродуктов.