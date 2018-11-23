МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торгов пятницы, при этом цена на нефть марки Brent впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже 59 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,85%, до 58,94 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 6,79%, до 50,92 доллара за баррель.

Нефтяные котировки потеряли уже 6-7% второй раз за неделю. С понедельника, 19 ноября, нефть Brent подешевела уже почти на 12%, WTI — на 10%, это самое большое еженедельное снижение с января 2016 года.

Аналитики связывают волатильность нефтяных цен с опасениями переизбытка этого вида сырья на рынке при одновременном замедлении спроса в мире. "Рост мировых поставок нефти в сочетании с тревожными сигналами о замедлении спроса составили причину бедствия на нефтяных рынках", — сказал агентству Франс Пресс аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).

Инвесторы продолжают ожидать решения ОПЕК+ о дальнейших планах по добыче. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.