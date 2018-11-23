МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" собирается заключить прямой контракт стоимостью 42,5 миллиарда рублей на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Установка предварительной подготовки газа № 2" в рамках обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), следует из материалов на портале госзакупок.

Подрядчик в документах не раскрывается, начало работ намечено на 1 декабря этого года, их окончание – 30 сентября 2021 года.

Ранее "Газпром" также планировал выбрать подрядчика на выполненные строительно-монтажных работ на данном объекте конкурентным способом — по итогам проведения открытого запроса предложений, начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 30,2 миллиарда рублей. Однако позже закупка была отменена, причины не сообщались.

Чаяндинское и Ковыктинское месторождения станут основными источниками газа для магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай.