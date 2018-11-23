КИЕВ, 23 ноя /ПРАЙМ/. Президент Словакии Андреей Киска заявил, что строительство "Северного потока — 2" рассматривает не как экономический, а как политический проект.

В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что скоординировал со словацким коллегой Андреем Киской позицию относительно строительства "Северного потока — 2", отметив, что Словакия является одним из основных поставщиков газа на Украину

"Словакия всегда подчеркивает, что Nord Stream-2 не экономический, а политический проект… если кто-то постоянно повторяет, что это только бизнес-проект. Нет, ни в коем случае — это лишь политический проект", — заявил Киска на брифинге с президентом Украины. Трансляцию вел телеканал "Прямой".

Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Украины сообщила, что глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2".

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.