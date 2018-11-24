МИНСК, 23 ноя /ПРАЙМ/. Представители Белоруссии обсудили с российской стороной актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере и нефтехимии, встреча состоялась при участии главы Минэнерго Белоруссии Виктора Каранкевича и первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера, сообщила в пятницу пресс-служба Минэнерго республики.

"В ходе пленарного совещания под председательством министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и первого заместителя министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслера с участием экспертов рабочих групп рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, в области межгосударственной передачи электрической энергии, а также в сфере нефтехимии", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы Минэнерго, эти вопросы также обсуждались в формате работы международных рабочих групп по вопросам сотрудничества в газовой сфере, в электроэнергетической сфере и в области нефтехимии.

Отмечается, что мероприятие было организовано в развитие договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 14 ноября встречи вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко с российским коллегой Дмитрием Козаком. В начале ноября Ляшенко анонсировал свою встречу с Козаком, на которой, в частности, предполагалось обсудить механизм компенсации Минску потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере в РФ.

Ранее Каранкевич сообщал, что Минск сохраняет планы к июлю 2019 года договориться с Москвой о формировании цены на российский газ для Белоруссии на "переходный период" до 2025 года, когда предполагается сформировать общий рынок газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Москва и Минск в апреле 2017 года подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. В частности, Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов из 24 миллионов тонн получаемой беспошлинно российской нефти с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет. Кроме того, Минск погасил 726 миллионов долларов долга за поставленный газ и получил более низкую цену на газ на 2018 и 2019 годы — 129 и 127 долларов за тысячу кубометров соответственно.