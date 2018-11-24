МИНСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года, заявил в субботу в Островце первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

Ранее заместитель директора представительства инжиниринговой компании "Атомстройэкспорт" в Белоруссии Виктор Брич говорил, что завоз ядерного топлива на Белорусскую АЭС планируется в декабре этого года.

"Станция будет готова к завозу топлива в начале следующего года, примерно за месяц до физического пуска", — цитирует Локшина агентство Белта.

По его словам, физический пуск первого энергоблока станции намечен на третью декаду апреля 2019 года. "Через 2,5 месяца после этого будет энергетический пуск, то есть энергоблок начинает выдавать электроэнергию в сеть, еще примерно полгода он выходит на опытно-промышленную эксплуатацию", — пояснил первый замгендиректора Росатома.

Сейчас строительство первого блока Белорусской АЭС на завершающем этапе. "Закачиваются монтажные работы, начинается пусконаладка. В этом году знаковое ключевое событие — постановка под напряжение комплектного распределительного устройства. Мы ожидаем, что это произойдет на следующей неделе. В этом же году мы надеемся выйти на этап гидроиспытания циркуляционных промывок — это практически начало наладки главных систем блока", — рассказал Локшин.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго 0 на 2020 год.