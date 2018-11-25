МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин побывал в Каракасе и обсудил с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро вопросы поставок нефти, сообщает Рейтер.

По данным источников агентства, Сечин также провел переговоры с представителями нефтегазовой компании PDVSA.

В частности, на встречах говорилось, что поставки венесуэльской нефти в РФ отстают от графика, в то время, как обязательства поставок в Китай, наоборот, выполняются.

В январе-сентябре долг PDVSA перед "Роснефтью" по контракту на поставку углеводородов снизился до $3,1 млрд.