МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Китайская нефтегазовая компания CNPC официально заменила французскую компанию Total в иранском газовом проекте "Южный Парс 11", заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.

"Китайская CNPC официально заменила Total в проекте "Южный Парс 11", однако фактически она еще не начала работать. Необходимо провести переговоры с CNPC, чтобы выяснить, когда она приступит к работе", — заявил Зангане агентству ICANA.

"Южный Парс" — крупнейшее в мире месторождение природного газа. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Доля CNPC в "Южном Парсе" составляла 30%, еще 19,9% — у иранской компании Petropars. Об окончательном выходе из проекта под давлением санкций США Total уведомила 20 августа.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.