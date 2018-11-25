МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил об отсутствии необходимости поддерживать стабильные цены на топливо при участии государства.

"В идеальном варианте, конечно, не стоит регулировать цены на бензин. Предыдущие 20 лет наша рыночная экономика показала, что в принципе цены на бензин могут формироваться на рыночных условиях, всех устраивать, быть достаточно стабильными", — сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия-1", передает РБК.

Однако он подчеркнул, что при этом стоит поддерживать конкуренцию среди компаний, которые занимаются нефтепереработкой. Также он добавил, что необходимо крайне аккуратно вести себя с акцизами на бензин.

"И вот повышение, новое повышение акцизов на бензин, конечно, создает новые риски", — считает глава Счетной палаты.