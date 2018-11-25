ХАБАРОВСК, 25 ноя /ПРАЙМ/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин видит риски в новом повышении акцизов на бензин, считает, что стабильные цены на бензин должны поддерживаться рыночными методами.

По его словам, российская экономика показала, что цены на бензин могут формироваться на рыночных условиях, всех устраивать, быть достаточно стабильными, чрезмерно регулировать их не нужно.

"Но, конечно, нужно и поддерживать конкуренцию в сфере компаний по нефтепереработке, во-вторых, нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Новое повышение акцизов на бензин, конечно, создаёт новые риски. В этом смысле всё-таки можно рыночными методами, без государственного регулирования поддерживать стабильные цены на бензин", — сказал Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".