МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. График отгрузок нефти на Комсомольский НПЗ "Роснефти" нарушен из-за отсутствия свободных цистерн на железнодорожной станции "Уяр" в Красноярском крае, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"На железнодорожном терминале "Уяр" отставание от графика отгрузок из-за отсутствия порожних железнодорожных цистерн. Причины выясняются", — сказал он.

Как рассказал РИА Новости представитель предприятия, завод при этом работает в плановом режиме.

В целом же, по словам, Демина прием нефти в систему за мелким исключением идет по плану, причем при поставках на заводы действует ограничение из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений на Марийский и Афипский НПЗ. Погода во всех портах рабочая.

"В Новороссийске с 18.00 по прогнозу ухудшение погоды. Ожидается ветер 27 метров в секунду, с порывами до 30 метров в секунду. Шторм продлится не менее трех суток. По графику до конца месяца в Новороссийске должны отгрузить еще четыре танкерные позиции", — заключил Демин.