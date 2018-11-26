МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста цен на нефть ускорились к середине понедельника, стоимость нефти Brent вернулась к 60 долларам за баррель на фоне коррекции после резкого спада на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.09 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,68%, до 60,03 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,19%, до 51,02 доллара за баррель.

Нефтяные цены частично отыгрывают потери после того, как за всю прошлую неделю нефть Brent подешевела почти на 12%, опустившись ниже 60 долларов за баррель впервые более чем за год, а стоимость нефти WTI потеряла около 10%. Аналитики связали волатильность нефтяных цен с опасениями "переизбытка" предложения этого сырья на рынке при одновременном замедлении роста спроса.

При этом ключевым фактором для стоимости нефти остаются ожидания заседания ОПЕК+: 5 декабря в Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, 6 декабря там же состоится собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения.

Часть аналитиков прогнозирует, что организация примет решение о сокращении добычи нефти для поддержания цен, при этом ряд экспертов довольно скептично настроены в отношении влияния такой возможной меры на стоимость "черного золота".

Так, аналитики Fitch Solutions, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что ожидаемого сокращения добычи ОПЕК+ может быть недостаточно для того, чтобы противостоять "медвежьим" факторам на рынке. "2019 год будет неспокойным для нефтяного рынка, поскольку ожидается увеличение неопределенности вокруг перспектив замедления мировой экономики и переизбытка предложения сырья", — добавили эксперты Fitch Solutions.