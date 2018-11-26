МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Цены производителей на бензин в октябре в среднем по России увеличились на 5% по сравнению с сентябрем, на дизтопливо — на 6,3%, говорится в материалах Росстата.

"В октябре цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 5%. Его удорожание отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством бензина автомобильного (от 0,4% в Тюменской области до 7,3% в Омской области). Лишь в Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне сентября 2018 года", — говорится в материалах Росстата.

С начала года рост цен на бензин составил 32,4%, на дизтопливо — 30,9%. Отмечается также, что в октябре цены производителей на сырую нефть выросли на 11,7% (с начала года – на 42,6%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом снизились на 0,1% (с начала года – увеличились на 5,1%).

В мае цены производителей в РФ на бензин росли на 18,7% по сравнению с апрелем. В июне рост замедлился до 3,7%. В июле произошло существенное снижение цен производителей — на 8,7%, в августе оно составило 0,2%. Однако в сентябре цены возобновили рост, увеличившись сразу на 10%.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).