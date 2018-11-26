МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Цена дизельного топлива на российских АЗС в октябре в среднем увеличилась на 1,1%, до 45,1 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

В различных федеральных округах цены за месяц изменились по-разному. Больше всего цены выросли в Сибири — на 1,08 рубля (до 46,22 рубля за литр). Затем следует Дальний Восток, где цены выросли на 62 копейки (до 49,34 рубля), Урал — рост на 37 копеек (до 45,44 рубля). В Приволжском округе этот вид топлива вырос на 35 копеек, до 44,02 рубля, в Южном округе — на 31 копейку, до 44,46 рубля, в Центральной России — на 26 копеек, до 44,31 рубля. При этом на Северо-Западе в октябре дизтопливо подорожало на 70 копеек, до 46,17 рубля, на Северном Кавказе – на 11 копеек, до 42,39 рубля за литр.

При этом цены производителей на этот товар в октябре выросли на 6,3% в среднем по России и составили 30,82 рубля. Дороже всего дизельное топливо стоило у производителей Сибири (31,77 рубля за литр), дешевле всего – на Северо-Западе (29,34 рубля за литр). Данных по ценам производителей Северо-Кавказского и Дальневосточного округов нет.