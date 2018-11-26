МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Эквадор поддержит решение ОПЕК сократить объемы добычи нефти, если оно будет принято на встрече членов альянса, сообщил агентству Рейтер министр энергетики и невозобновляемых природных ресурсов южноамериканской страны Карлос Перес.

"Мы будем поддерживать это (решение о сокращении добычи нефти — ред.), потому что оно будет иметь положительный эффект. Если мы будем держать под контролем запасы нефти, это повлияет на цену сырья", — отметил министр страны-члена ОПЕК.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.