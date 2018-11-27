МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в свою газовую программу 150 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Амина аль-Нассера.

"Добыча газа вырастет до 23 миллиардов кубических футов в день (651,3 миллиона кубометров газа) с нынешнего уровня в 14 миллиардов кубических футов (396,4 кубометров газа)", — сообщает агентство.

Аль-Нассер также добавил, что в Саудовской Аравии также есть нетрадиционные газовые ресурсы мирового класса.

"Сейчас у нас есть 16 буровых установок, которые заняты нетрадиционным газом, и более 70 скважин, пробуренных в этом году", — цитирует агентство выступление Аль-Нассера на конференции в Дубае.

По его словам, Aramco также планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в следующие 10 лет в проекты по нефтехимии по всему миру, в дополнение к потенциальным приобретениям.

Saudi Aramco неоднократно сообщала, что планирует расширять свой портфель активов в секторе переработки и нефтехимии. В том числе компания обсуждает потенциальное приобретение стратегического пакета в нефтехимической SABIC с саудовским фондом Public Investment Fund (владеет 70% в SABIC).