МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) позитивной динамикой, в минусе оказались только расписки НЛМК, "Северстали" и АФК "Система", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,66%, до 6,14 доллара, "Новатэка" — на 0,64%, до 172 доллара, "Лукойла" — на 0,46%, до 69,16 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,9%, до 4,62 доллара, "Газпром нефти" — на 3,66%, до 26,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,64%, до 18,3 доллара, НЛМК — снизилась на 1,08%, до 23,72 доллара, "Северстали" — на 0,75%, до 14,6 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,85%, до 1,27 доллара, Сбербанка — на 0,26%, до 11,48 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 0,83%, до 17,1 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 1,16%, до 13,12 доллара, "Ленты" — на 0,86%, до 3,52 доллара. Бумаги АФК "Система" снизились в цене — на 1,72%, до 2,29 доллара.