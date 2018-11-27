МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером, инвесторы оценивают вероятность принятия решения о сокращении добычи сырья странами ОПЕК на заседании альянса в декабре, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.49 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41%, до 60,31 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,31%, до 51,47 доллара за баррель.

Участники торгов ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 5 декабря в Вене. 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. 31 из 36 аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, прогнозируют, что итогом встреч членов альянса станет решение о сокращении добычи нефти.

"Рынок… находится в ожидании ключевых сигналов. Инвесторы нуждаются в некоторой ясности относительно потенциальных действий ОПЕК", — считает стратег RBC Capital Markets Майкл Тран (Michael Tran), чье мнение приводит агентство.

Ранее во вторник международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости нефти марки Brent на 2018 и 2019 годы из-за ситуации на рынке, сложившейся из-за более легких, чем ожидалось, ограничений США в рамках санкций против Ирана. Теперь Fitch ожидает среднегодовую цену на нефть Brent на уровне 73 и 75 долларов за баррель в 2018 и 2019 годах соответственно. Предыдущий прогноз предполагал цены на уровне 74,5 и 81 доллар за баррель в эти годы соответственно. Агентство также указывает, что нынешнее снижение цен выглядит "все более преувеличенным", а настроения на рынке — "медвежьими".

Управление энергетической информации минэнерго США в среду опубликует данные по запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 ноября. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, коммерческие запасы нефти в США выросли почти на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,17%, до 447,7 миллиона баррелей.