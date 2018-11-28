БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек /ПРАЙМ/. "Газпром" и аргентинская YPF могут подписать во время визита в Буэнос-Айрес президента РФ Владимира Путина документ о работе по конкретному месторождению, договоренности находятся в финальной стадии, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".

"(Планируется — ред.) документ по линии "Газпрома" и компании YPF, процесс в финальной стадии, надеемся, что сможем выйти на подписание этого документа", — сказала посол, комментируя перечень документов, планируемых к подписанию во время визита президента РФ Владимира Путина в Аргентину.

"Это соглашение по конкретному месторождению, я не могу раскрывать всех деталей этого соглашения", — добавил он.

В апреле этого года посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио в интервью РИА Новости заявил, что "Газпром " и аргентинская компания YPF могут подписать соглашение о разведке и добыче газа на месторождении "Эстасион Фернандес Оро" в ближайшее время.

"Газпром" и YPF в 2015 году подписали рамочное соглашение о совместной разведке и добыче углеводородов в Аргентине. В апреле 2015 года "Газпром" и YPF подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий среди прочего взаимодействие в сфере геологоразведки, добычи и транспортировки углеводородов на территории Аргентины и в третьих странах.