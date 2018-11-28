МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Руководство "Нафтогаза Украины" блокирует проведение аудита со стороны Счетной палаты Украины, заявил глава контрольного ведомства Валерий Пацкан на заседании кабмина страны.

"Счетной палатой был начат аудит компании "Нафтогаз", где нас не допустили к проверке. … Наша контрольная группа отработала с секретариатом кабинета министров, с министерством экономики, где не было никаких препятствий, кроме самой компании "Нафтогаз Украины", — приводит слова Пацкана информагентство УНИАН.

Премьер-министр Владимир Гройсман при этом отметил, что любая госкомпания должна быть открытой и публичной. "Я заинтересован в том, чтобы вы (Счетная палата – ред.) всё проверили и открыли всю информацию. Поэтому правительство это поддерживает, и если будет необходимо отдельное распоряжение правительства об открытии информации для Счетной палаты, то мы это сделаем", — сказал Гройсман.

Между тем "Нафтогаз" в среду опубликовал заявление, в котором говорится, что "Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения на объектах "Нафтогаза" аудита эффективности состояния планирования и своевременности поступления дивидендов в госбюджет". По закону "О Счетной палате", "Нафтогаз" не относится к перечню объектов, к которым СП может назначить аудит эффективности. "Нафтогаз" не является центральным органом исполнительной власти, реализующим налоговую и таможенную политику, а также не отвечает за взимание поступлений в бюджет", полагает компания.

Органами госконтроля, которые постоянно проверяют деятельность "Нафтогаза", является Государственная аудиторская служба Украины и Государственная фискальная служба Украины, отмечает компания.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству. В 2017 году группа "Нафтогаз" добыла 16,4 миллиарда кубометров газа, импортировала 8,7 миллиарда кубометров, транспортировала 93,5 миллиарда кубометров газа и добыла 1,9 миллиона тонн нефти. В "Нафтогаз" входит "Укртрансгаз", который занимается транспортировкой российского газа в ЕС. В 2017 году поступления от группы "Нафтогаз" составили 14% всех доходов госбюджета страны — 107,3 миллиарда гривен (3,82 миллиарда долларов), говорится на сайте компании.