МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Дополнительные к демпфирующей надбавке меры борьбы с "излишним" экспортом нефтепродуктов перекупщиками, в случае слишком сильного роста цен нефти, будут определены в начале 2019 года, в частности, это может быть невозмещение НДС, сказал глава департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов на пресс-конференции.

Власти РФ с 1 января 2019 года приступают к завершению нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении НДПИ. В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам. Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить дефицит нефтепродуктов в РФ или рост внутренних цен, предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.

"Самого по себе демпфера недостаточно, и необходимы меры административного характера для того, чтобы изолировать наш внутренний рынок от внешних шоков. В связи с этим обсуждается вопрос, связанный с лицензированием экспорта при определенных обязательствах поставок на внутренний рынок, чтобы насытить внутренний рынок. Также нами сейчас прорабатывается вопрос о невозмещении НДС перекупщикам нефтепродуктов на бирже с тем, чтобы дополнительно не создавать давление на цены на внутреннем рынке на биржевых торгах при высоких ценах на нефть в мире", — сказал Сазанов.

По его словам, существующие параметры демпфера будут эффективны при мировых ценах нефти свыше 90 долларов и даже 100 долларов, однако при более высоких котировках и потребуются меры административной поддержки, которые сейчас прорабатываются совместно с Минэнерго. "Я думаю, что в первом квартале 2019 года они уже будут в той или иной степени имплементированы, и тогда пазл сложится — и демпфер будет работать, и эти административные меры позволят контролировать ситуацию на внутреннем рынке при самом широком диапазоне цен нефти", — отметил Сазанов.

"Специфика демпфера состоит в том, что он работает только в строго определенном диапазоне цен Brent. Эта специфика требует учета при доработке механизма и превращения его в универсальный инструмент сдерживания цен", — в свою очередь, отметил на пресс-конференции генеральный директор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов.

Согласно исследованию "Петромаркета", в рамках завершения налогового маневра с 2019 года при повышении цен Brent при определенном валютном курсе становится выгодным купить нефтепродукт на НПЗ и вывезти его на экспорт. Так, при курсе 67 рублей за доллар этот критический уровень цен Brent составляет для бензина Аи-92 106 долларов за баррель, а при курсе 80 рублей за доллар — уже 87 долларов за баррель.