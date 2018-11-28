МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на ожиданиях того, что данные об увеличении запасов в США десятую неделю подряд подтолкнут ОПЕК+ к сокращению нефтедобычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.35 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% — до 60,56 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,41%, до 51,77 доллара за баррель.

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 ноября, увеличились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 450,5 миллиона баррелей, при этом ожидался рост только на 0,8 миллиона баррелей. Таким образом, показатель продемонстрировал увеличение десятую неделю подряд и достиг максимального уровня почти за год.

"ОПЕК необходимо сократить нефтедобычу, если она хочет хотя бы немного снизить переизбыток сырья на рынке в первой половине 2019 года", — сказал агентству Рейтер аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob).

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Трейдеры надеются, что организация примет решение о сокращении объемов добычи нефти для поддержания мирового сырьевого рынка. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.