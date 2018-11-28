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ТАЛЛИН, 28 ноя /ПРАЙМ/. Эстонский бизнесмен Кристьяну Раху, после продажи 85% крупнейшей в стране теплоснабжающей компании Utilitas, подарит каждому ее сотруднику по 50 тысяч евро, об этом он сообщил изданию Postimees. Предприниматель уверен, что на его месте решение "поделиться с людьми" принял бы каждый.

По данным газеты, австралийская инвестиционная компании First State купила принадлежавшую Раху 85%-ную долю в энергетической фирме Utilitas за 320 миллионов евро. Сделку финансировал международный банковский синдикат, в который вошли Skandinaviska Enskilda Banken и Credit Agricole Corporate and Investment Bank в качестве гарантов, а также HSH Nordbank.

В Utilitas работают 263 человека, каждый из них получит от Раху по 50 тысяч евро. После выплаты налогов сотрудники получат на руки по 30 тысяч евро.

"Мы с командой выделим каждому сотруднику — будь то обычный рабочий или член правления — поровну по 50 тысяч евро в благодарность за проделанную работу независимо от стажа. На бонус могут рассчитывать и ранее уволенные, а также те, кто остался без работы из-за болезни или травмы", — сказал Раху изданию.

Всего на выплату премий Utilitas потребуется 13 миллионов евро.

Раху заявил, что не относится к этим 13 миллионам евро как расходам. По его словам, это логичное решение, которое принял бы каждый владелец. "Почему бы не поделиться с людьми", — сказал он.

Utilitas — крупнейшая в Эстонии отопительная компания, управляющая 521 километром теплофикационных трасс. У компании имеются клиенты в восьми городах республики: Таллине, Маарду, Кейла, Рапла, Хаапсалу, Кярдла, Йыгева и Валга. Консолидированная выручка Utilitas составила в 2017 году 117 миллионов евро, а объем активов — 301 миллион евро.