ПРАГА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Посетивший в среду Прагу по пути на саммит G20 в Аргентине президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин главное внимание на переговорах с премьером Чехии Андреем Бабишем уделил возможному сотрудничеству обеих стран в ядерной энергетике, в частности, участию южнокорейских фирм в тендере на строительство новых энергоблоков на чешских АЭС, сообщило республиканское радио.

"Во время переговоров чешского премьера Андрея Бабиша и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина речь шла о возможном участии южнокорейских фирм в тендере на строительство новых блоков на одной или обеих чешских АЭС. Бабиш по окончании переговоров заявил о том, что участники тендера должны быть надежными. В этом смысле он считает, что Южная Корея обладает современными технологиями, ее фирмы доказали свою надежность при строительстве атомной станции в Абу-Даби", — говорится в сообщении.

Уже длительное время в Чехии идут дебаты о строительстве одного энергоблока на АЭС "Дукованы" или по одному блоку на каждой из двух имеющихся АЭС — "Дукованы" и "Темелин". Предполагалось, что до конца этого года правительство республики примет решение о способах финансирования строительства и объявит тендер, для участия в котором подали заявки 6 претендентов: российская госкорпорация "Росатом", французская компания EDF, южнокорейская KHNP, китайская ChinaGeneralNuclearPower, американская Westinghouse, кроме того, совместный проект предложен французской компанией Arevа и японской MitsubishiAtmea.

Однако в последние недели премьер Бабиш заявил сначала о возможности продления сроков деятельности энергоблоков старейшей в стране АЭС "Дукованы", а потом — о возможности строительства новых блоков силами полугосударственной компании CEZ (Чешские энергетические заводы).

Посетившие с краткими визитами Прагу в октябре и ноябре глава минобороны США Джеймс Мэттис и глава минэнерго США Рик Перри, по данным чешских СМИ, на переговорах с руководителями республики активно лоббировали строительство новых блоков АЭС с участием американской корпорации Westinghouse.