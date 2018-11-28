МЕХИКО, 28 окт /ПРАЙМ/. Бразильская Petrobras продает доли в 37 месторождениях на общую сумму 823 миллиона долларов, сообщила компания.

В частности, 34 проекта на суше в бассейне Potiguar в штате Риу Гранди ду Норте покупает единым пакетом бразильская компания 3R Petroleum. Добыча на этих месторождениях ведется около 40 лет и в настоящее время составляет около 6 тысяч баррелей нефти в день. Доля Petrobras в них составляет 100%, за исключением двух блоков, где партнером госкомпании является Partex с 50%, и двух блоков, в которых Petrobras принадлежит 70%, а оставшиеся 30% — Sonangol.

Также Petrobras продает европейской компании Perenco месторождения Pargo, Carapeba и Vermelho на мелководном шельфе штата Рио де Жанейро. Добыча на трех месторождениях составляет 9 тысяч баррелей в сутки.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.