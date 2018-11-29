МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Правительство России обсудит законопроект о предоставлении госкорпорации "Росатом" полномочий проводить проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, которые строятся за пределами России, сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроектом предлагается наделить госкорпорацию "Росатом" полномочием по проведению проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, которые строятся за пределами территории России в соответствии с международными договорами и финансируются с привлечением бюджетных средств, средств созданных Российской Федерацией юридических лиц, юридических лиц, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50%", — говорится в сообщении.

Законопроект рассмотрен и одобрен 12 ноября на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.