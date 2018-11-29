ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Торговые трения США и Китая скажутся на бизнесе китайской нефтехимической корпорации Sinopec, заявил журналистам заместитель генерального директора компании Ли Юн на полях российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Да, скорее всего скажется… Мы, конечно же, рассчитываем на то, что все страны будут жить в мире. Особенно это касается нас, компаний, мы все надеемся на мир", — сказал Ли Юн, отвечая на вопрос РИА Новости, скажется ли торговая война на бизнесе компании.

Он добавил, что у Sinopec обширное сотрудничество с американскими компаниями. "Это не обязательно покупка нефти, это и сотрудничество с третьим сторонами. У нас очень много международных проектов по сотрудничеству с американскими компаниями. Сотрудничество продвигается неплохо", — сказал Ли Юн.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 250 миллиардов долларов китайского импорта в год.