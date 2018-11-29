ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. России и Китаю необходимо активнее развивать сотрудничество между ведущими банками, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на российском-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Необходимо активнее развивать взаимодействие между ведущими банками наших стран", — сказал Сечин.

Он также отметил, что взаимодействие между двумя странами должно шире распространяться на сферы интеграции цепочек поставки и локализации самого современного оборудования, новых системных решений, затрагивать вопросы цифровизации энергетики и финансирования проектов.

"Этим и другим вопросам … будет уделено специальное внимание на обеих тематических сессиях сегодняшнего форума", — добавил глава "Роснефти".