МЕХИКО, 29 ноя /ПРАЙМ/. Американская Exxon Mobil будет использовать солнечную и ветряную энергию для добычи нефти в США – корпорация подписала крупнейший среди всех нефтяных компаний контракт по возобновляемой энергетике, сообщило агентство Блумберг.

Exxon подписала 12-летний договор на покупку 500 мегаватт с датской Orsted A/S, которую будет использовать при добыче углеводородов в бассейне Permian. Условия контракта не раскрываются, однако известно, что половина из этой электроэнергии будет поступать из ветряной станции Sage Draw, которую планируется достроить в 2020 году, а оставшаяся часть – с солнечного завода Permian Solar, строительство которой должно быть завершено в 2021 году.

Exxon, столкнувшаяся с судебными претензиями по поводу рисков глобального потепления, поворачивается в сторону "чистых" источников энергии по мере того, как они становятся достаточно дешевыми для того, чтобы конкурировать с ископаемым топливом, отмечает агентство.

"Мы часто оцениваем возможности диверсификации наших поставок электроэнергии и обеспечения конкурентных затрат", — отметила представитель компании Джули Кинг.

Добыча углеводородов в бассейне Permian растет так быстро, что инфраструктура в регионе не успевает за ней – лишь в одной части формации, бассейне Delaware, этим летом потреблялся эквивалент 350 мегаватт, что в три раза больше уровня 2015 года. При этом ожидается, что спрос на электроэнергию здесь к 2022 году утроится.