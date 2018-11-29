ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Ситуация по сотрудничеству с Ираном в энергетической сфере очень сложная в связи с американскими санкциями, заявил журналистам заместитель генерального директора компании Sinopec Ли Юн на полях российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Ранее СМИ сообщали, что китайские государственные нефтегазовые корпорации Sinopec и CNPC не разместили заказы на поставку нефти из Ирана в ноябре из-за опасений, связанных с санкциями США против этой страны, которые должны вступить в силу в начале следующего месяца.

"Это очень сложный вопрос", — сказал Ли Юн, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах сотрудничества с Ираном в связи с американскими санкциями.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.