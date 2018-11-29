ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) стремится к наращиванию взаимодействия с российскими компаниями, а также к расширению отраслей двустороннего сотрудничества, заявил в четверг председатель совета директоров CNPC Ван Илинь.

"Россия и Китай имеют высокий уровень взаимодополняемости в сфере энергоресурсов, укрепление сотрудничества в этой области соответствует общим интересам двух стран, оно находится на стадии углубленного развития", — сказал Ван Илинь, выступая в рамках российско-китайского энергетического форума в Пекине.

Он сообщил, что "при поддержке правительства РФ и КНР, CNPC и российские партнеры корпорации добились значительного развития сотрудничества".

"Мы будем придерживаться принципов взаимной выгоды и совместного развития, одновременно мы стремимся наращивать сотрудничество с нашими российскими партнерами в сфере инноваций, создании новых моделей сотрудничества и расширения отраслей сотрудничества, повышения его уровня", — отметил Ван Илинь.

Он добавил, что компания и российские партнеры "активно ведут интегрированное сотрудничество в нефтегазовой сфере, продвигают взаимное изучение имеющихся отраслевых стандартов, стремятся к тому, чтобы получить прорыв в производстве оборудования, а также инжинирингового обслуживания для проектов в рамках сопряжения "Одного пояса, одного пути" и ЕАЭС, для того, чтобы упрочить основу сотрудничества Китая и России".