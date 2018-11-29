ПЕКИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Китайский рынок представляет большой интерес для российских угольных компаний, заявил журналистам на полях российско-китайского энергетического бизнес-форума генеральный директор угольной компании "Каракан Инвест" Дмитрий Богданов.

Китай в последние годы в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды значительно сокращает добычу и использование угля для отопления жилого сектора, переходя на альтернативные источники энергии.

"Никто от угля не уходит, в целом энергопотребление растет, доля угля в этом энергопотреблении сокращается, но с учетом общего бума на рынке энергетики абсолютное потребление угля увеличивается", — пояснил Богданов.

Он добавил, что "в Китае происходит масштабная реконструкция старых угольных генераций, строятся новые генерации по новым технологиям, которые тоже потребляют уголь, но немного по-другому, с более высоким КПД, поэтому уголь никуда не исчезает из энергетического баланса".

"Более того, в абсолютных цифрах он растет, качественно меняется состав угля, качественно другой уголь, мы как раз такой и производим, поэтому для нас рынок очень интересный", — добавил он.

Отвечая на вопрос о перспективах на китайском рынке, Богданов отметил, что "перспективы радужные".