МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял решение отложить на конец декабря рассмотрение дела о переподключении нефтеперерабатывающего завода "Кинеф" (принадлежит "Сургутнефтегазу") от сетей "Ленэнерго" напрямую к ФСК ЕЭС. Таким образом, спор временно поставлен на паузу. О том, чем обернется переподключение для потребителей Ленинградской области, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по экономике ПАО "Россети" Павел Гребцов.

- Расскажите, в каком состоянии сейчас находится спор между "Кинефом" и "Ленэнерго"? На какой исход дела вы рассчитываете?

— Мы рассчитываем, что "Кинеф" в итоге останется в рамках регионального регулирования. На долю этого потребителя приходится 29% котловой выручки Ленинградской области по высокому напряжению и 12% совокупной выручки. Его уход, исходя из правил тарифообразования, может вызвать рост тарифа для прочих потребителей области до 40%. Таких серьезных последствий мы допустить не можем – это негативно отразится на экономике региона.

- Для чего "Ленэнерго" так стремится сохранять отношения с заводом "Сургутнефтегаза"?

— Начнем с финансового положения "Ленэнерго". Компания регулировалась и продолжает регулироваться по методу доходности инвестированного капитала. Соответственно, в ее отношении был применен такой механизм, как сглаживание. На сегодняшний день его объем составляет 13,7 млрд рублей, которые должно быть возвращено согласно решениям суда. По сути можно сказать, что "Ленэнерго" отчасти кредитовало Ленинградскую область на эту сумму.

Как известно, "Ленэнерго" работает на территории двух субъектов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области по принципу раздельного учета затрат. Согласно ему, объем долговой нагрузки на область по "Ленэнерго" составляет порядка 19 млрд рублей, а соотношение долга к EBITDA равняется приблизительно 5.

В таких реалиях уход потребителя, выручка от которого составляет 3 млрд рублей в год – очень негативный сценарий. Чтобы его избежать, необходимо найти компромиссный вариант, устраивающий и "Кинеф", и "Ленэнерго", и при этом не ложащийся бременем на потребителей региона.

- Можно ли законодательно регламентировать подобные ситуации?

— Самое главное — не допустить так называемого перекрестного субсидирования, когда одни потребители платят за других. Это было бы просто несправедливо. Эта позиция отражена в нормативных актах, которые сейчас рассматриваются на площадке правительства.

Мы надеемся, что в ближайшее время в Госдуму будут внесены изменения в части регламентирования подходов к переходу крупных промышленных потребителей на сети ФСК. На них должен распространяться тот же объем перекрестного субсидирования, что был за ними в региональном котле.

Это необходимо, чтобы уход такого потребителя не вызвал дополнительной нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса, бюджетных потребителей, школы, детские сады, больницы. Это группа так называемых "прочих" потребителей, на которую приходится основной негативный эффект от тарифного скачка.

40-процентный рост тарифа – очень серьезно для данной категории. Мы считаем, что потребители Ленинградской области не должны платить такие деньги.

- Как могут помочь урегулированию ситуации власти Ленинградской области? Какой вариант решения спора наиболее благоприятен для региона?

— С точки зрения выполнения поручения президента мы, в первую очередь, видим необходимость возврата сглаживания. Это стабилизирует финансовое положение "Ленэнерго" и самой области. Что касается тарифов для потребителей, то их можно стабилизировать путем консолидации сетевых активов внутри Ленинградской области, что опять-таки входит в поручение главы государства. Консолидация стала бы наиболее правильным решением и помогла бы сбалансировать тариф за счет синергии и других эффектов.

- Если по итогам суда "Кинеф" все-таки заключит прямой договор с ФСК, могут ли последовать за ним другие предприятия?

— Потребители всегда напрямую могут обратиться в ФСК – это их право, и мы никак не можем здесь повлиять. Однако любая из этих ситуаций обернется такими же негативными эффектами в рамках текущего тарифного законодательства.

- Еще один важный для отрасли вопрос – оплата за так называемые "бумажные" мощности, которая сейчас обсуждается в правительстве. От чего возникает повышенный спрос на электроэнергию и почему он не реализуется впоследствии?

— Термин "бумажные" здесь применять неправильно. С точки зрения энергетического комплекса эти мощности вполне реальные – начиная от заявки конкретного потребителя, под которую создаются. Строятся новые подстанции, питающие центры, линии электропередач, обеспечивается то резервирование мощностей, которое предусмотрено категорией надежности. Создаются все необходимые элементы сети для надежного энергоснабжения потребителя в рамках заявленного им при технологическом присоединении объема мощностей.

Почему возникает завышение? Бесплатный товар рождает безответственное потребление. Прежде всего, это касается льготных категорий – физлица до 15 кВт – и так называемые мелкомоторные потребители до 150 кВт. Для населения технологическое присоединение обходится в 550 рублей, а предприятия де-факто платят лишь за "чернила и бумагу". В цену не входят капитальные затраты, которые сеть несет на технологическое присоединение. Не будучи ограничены деньгами, потребители указывают в заявке максимальные параметры, предусмотренные льготой.

В дальнейшем зачастую они не выбирают заявленный объем мощности. Если смотреть в динамике, то ситуация получается вопиющая – за период с 2012 по 2017 годы льготная категория использует прирост мощностей лишь на 10%. Таким образом, все потребители регионального котла оплачивают чье-то неэффективное планирование.

- Как предлагается перераспределить нагрузку согласно фактическим объемам потребления?

— Проект постановления, обсуждающийся сейчас в правительстве, предлагает обязать компании полностью оплачивать свой заказ в техприсоединении либо отказаться от него. Дополнительных доходов от этого сетевой комплекс не получит, зато эффективные потребители в совокупности будут платить меньше, сняв с себя бремя чужих амбиций. Для тех, кто мощность завышает, совокупный платеж возрастет. Такая мера, на наш взгляд, будет способствовать более рациональному использованию мощностей.