МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Нефтекомпании РФ в ноябре выполняют требования по росту поставок топлива на внутренний рынок относительно уровня прошлого года, сказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на пресс-конференции.

"Поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок в ноябре выросли", — сказал Сорокин.

По его словам, объемы торгов нефтепродуктами на бирже выше, чем в последние три месяца.

Как уточнил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, в ноябре производство бензина выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, отгрузка на внутренний рынок при этом выросла на 5,3%. При этом производство дизельного топлива выросло на 2,9%, а отгрузка более чем на 10%.

Согласно подписанным соглашениям с нефтекомпаниями по стабилизации рынка топлива, нефтекомпании обязались обеспечить рост реализации бензина и дизтоплива не менее чем на 3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года при наличии подтвержденного спроса конечных потребителей и возможностей производственных мощностей.