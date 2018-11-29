МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Швейцарско-нидерландская компания Vitol и малайзийская государственная нефтегазовая Petroliam Nasional Berhad (Petronas) подписали предварительный договор по купле-продаже сжиженного природного газа (СПГ), говорится в релизе Vitol.

Как уточняется в сообщении, компании подписали обязывающее соглашение об условиях подлежащего оформлению долгосрочного договора на куплю-продажу СПГ.

"Согласно условиям данного соглашения, подписанного 1 октября 2018 года, поставки СПГ для Vitol, которые начнутся в 2024 году, составят приблизительно до 0,8 миллиона тонн ежегодно на период до 15 лет", — отмечается в сообщении.

Первичные поставки для компании Vitol будут осуществляться с LNG Canada ("Канада-СПГ"), а также других проектов Petronas, говорится в сообщении.

Швейцарско-нидерландская компания Vitol является одним из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году.

Petroliam Nasional Berhad (Petronas) — малайзийская государственная нефтегазовая компания, основана в 1974 году.