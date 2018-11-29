МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" планирует увеличить капитальные затраты в 2019 году по сравнению с 2018 годом за счет роста денежного потока, сообщил первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

"С начала года мы генерируем значительный денежный поток, и мы активно работаем над подготовкой существующих и потенциальных реинвестиционных возможностей. … Поскольку мы начали процесс реинвестирования за счет нарастающего денежного потока наши капитальные затраты в 2019 году превысят уровень 2018 года", — сказал Матыцын в рамках телефонной конференции компании.

При этом он отметил, что в 2018 году компания направит на капзатраты меньше чем планировалось ранее. "У нас был план потратить приблизительно 8 миллиардов долларов или 450 миллиардов рублей на капитальные затраты в этом году. В течение года мы предприняли много усилий, чтобы достигнуть экономии затрат, и теперь мы ожидаем, что капитальные затраты в этом году будут на 5-10% ниже, чем заложено в нашем плане", — сказал топ-менеджер.

Согласно отчетности компании по МСФО за девять месяцев, свободный денежный поток "Лукойла" в январе-сентябре 2018 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 342,9 миллиарда рублей.

Ранее глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил, что компания в течение 10 лет планирует инвестиции по 8 миллиардов долларов в год при цене на нефть в 50 долларов за баррель. Капитальные затраты "Лукойла" в 2017 году составили 511,5 миллиарда рублей.