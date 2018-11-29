S&P повысило рейтинг Новатэка
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг Новатэка до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный, сообщает организация.
https://1prime.ru/energy/20181129/829493818.html
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг Новатэка до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный, сообщает организация.
https://1prime.ru/energy/20181129/829493818.html
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