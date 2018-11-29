МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,32%, до 6,22 доллара, "Новатэка" — на 2,21%, до 180,7 доллара, "Лукойла" — на 2,05%, до 71,64 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,42%, до 4,99 доллара, "Газпром нефти" — на 1,11%, до 27,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,21%, до 19,22 доллара, НЛМК — на 2,08%, до 24 долларов, "Северстали" — на 2,04%, до 14,99 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 2,29%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 4,07%, до 11,88 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 1,18%, до 17,2 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 0,19%, до 13,05 доллара, "Ленты" — на 1,98%, до 3,6 доллара. Бумаги АФК "Система" выросли в цене на 3,51%, до 2,53 доллара.