Изменена редакция заголовка и лида с добавлением возможной причины роста, актуализированы котировки во втором абзаце, добавлены подробности (после третьего).

МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером демонстрируют позитивную динамику, при этом стоимость нефти марки WTI росла более чем на 3% на фоне сообщений СМИ о том, что Россия согласна сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.43 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,46%, до 59,95 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,49%, до 51,54 доллара за баррель (ранее в ходе вечерних торгов показатель рос на 3,3%).

Утром в четверг цена на нефть марки WTI впервые с 10 октября 2017 года опустилась ниже 50 долларов за баррель.

Основным позитивным фактором для рынка нефти стали сообщения СМИ о том, что Россия согласна с необходимостью снижения добычи нефти в соответствии с условиями соглашения ОПЕК+. Агентство Рейтер со ссылкой на два отраслевых источника сообщило, что Минэнерго РФ во вторник провело встречу с главами российских нефтедобывающих компаний, участники которой пришли к выводу о том, что стране нужно сокращать нефтедобычу. Источники также уточнили, что Россия обсуждает детали такого сокращения с Саудовской Аравией.

В начале декабря в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске "переизбытка" сырья на рынке в 2019 году.